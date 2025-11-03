Италия подтвердила подготовку 12-го пакета военной помощи Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в понедельник подтвердил, что его государство готовит новый пакет военной помощи для Украины – двенадцатый с момента полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По словам Крозетто, позиция Италии в отношении Украины не изменилась, а на вопрос о том, будет ли подготовлен следующий пакет помощи, он ответил: "Вероятно, да".

"Мы подготовим новый пакет, который я вскоре представлю, аналогичный другим пакетам", – добавил глава итальянского Минобороны.

В контексте вопроса о помощи украинской противовоздушной обороне Крозетто добавил, что "мы отправили все, что имели, не ослабив обороноспособность Италии, которая и без того слаба".

Правительство Джорджи Мелони уже отправило 11 пакетов помощи с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, общая стоимость которых составляет от 2,5 до 3 млрд евро.

Также сообщается, что Италия передала Киеву две батареи систем ПВО SAMP/T. Детали пакетов обычно остаются под строгой государственной тайной.

В октябре сообщалось, что 12-й пакет военной помощи Украине от Италии может быть готов к концу 2025 года.

Кроме того, Италия дала сигнал, что готова присоединиться к инициативе НАТО PURL по закупке американского вооружения, в частности ракет Patriot, за счет европейских средств.