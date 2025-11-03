Винищувачі НАТО тричі вилітали для перехоплення літаків РФ над Балтикою

Міністерство оборони Литви заявило, що впродовж минулого тижня винищувачі, які виконують завдання з патрулювання повітряного простору НАТО в країнах Балтії, тричі злітали для ідентифікації та супроводу російських літаків.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначили в Міноборони Литви, 27 жовтня літаки НАТО вилетіли для ідентифікації російського розвідувального літака Іл-20, який летів у міжнародному повітряному просторі з материкової Росії до Калінінградської області.

Літак летів без увімкненого радіолокаційного транспондера, без плану польоту і підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами (RSVS).

Через два дні винищувачі НАТО піднімалися, аби ідентифікувати літак-заправник Іл-78, що летів з Калінінградської області до материкової Росії.

30 жовтня винищувачі НАТО ідентифікували та супроводжували російський транспортний літак Іл-76, який також летів з Калінінградської області до материкової Росії.

Обидва літаки летіли з увімкненими радіолокаційними транспондерами і підтримували радіозв'язок з RSVS, але тільки літак-заправник мав план польоту.

Зауважимо, що впродовж останніх тижнів російські літаки систематично порушують повітряний простір країн НАТО. Зокрема у вівторок, 28 жовтня, пара польських винищувачів МіГ-29 здійснила перехоплення російського літака Іл-20 над Балтійським морем.

30 жовтня польські винищувачі МіГ-29 також перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Наступного дня польській армії втретє за тиждень довелось піднімати свої винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.