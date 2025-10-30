Польща перехопила черговий розвідувальний літак РФ над Балтійським морем

Польща цього тижня перехопила ще один російський розвідувальний літак над Балтійським морем.

Про це сказав міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш у четвер, 30 жовтня, давав пресконференцію у польському місті Картузи.

Там він повідомив про те, що польські винищувачі МіГ-29 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.

Це не перший подібний інцидент цього тижня. Зокрема, у вівторок, 28 жовтня, пара польських винищувачів МіГ-29 здійснила перехоплення російського літака Іл-20 над Балтійським морем.

За даними польських військових, російський Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Росія неодноразово вдається до провокацій з порушенням повітряного простору країн НАТО, найбільш резонансною з яких було вторгнення в повітряний простір Естонії в середині вересня.

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО генерал Алексус Гринкевич раніше заявив, що рішуча реакція Альянсу на вторгнення РФ в повітряний простір Польщі та Естонії змусила Росію діяти обережніше.