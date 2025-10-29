Польські винищувачі перехопили російський літак над Балтійським морем

Пара польських винищувачів МіГ-29 у вівторок, 28 жовтня, здійснила перехоплення російського літака Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х, інформує "Європейська правда".

За даними польських військових, російський Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Літак не порушив польський повітряний простір, зазначено в повідомленні.

28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 🇵🇱 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim.



Polskie myśliwce… pic.twitter.com/oKNh8LRFRX – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 29, 2025

"Завдяки високій бойовій готовності, професіоналізму пілотів та ефективному функціонуванню системи протиповітряної оборони, дії були проведені швидко, ефективно та безпечно", – додали в польському командуванні.

Нагадаємо, 23 жовтня Збройні сили Литви повідомили, що в повітряний простір країни на 18 секунд залетіли російські Су-30 та Іл-78. На їхнє перехоплення піднялись винищувачі іспанських ВПС.

Росія неодноразово вдається до провокацій з порушенням повітряного простору країн НАТО, найбільш резонансною з яких було вторгнення в повітряний простір Естонії в середині вересня.

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО генерал Алексус Гринкевич раніше заявив, що рішуча реакція Альянсу на вторгнення РФ в повітряний простір Польщі та Естонії змусила Росію діяти обережніше.