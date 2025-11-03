Истребители НАТО трижды вылетали для перехвата самолетов РФ над Балтикой

Министерство обороны Литвы заявило, что в течение прошлой недели истребители, выполняющие задачи по патрулированию воздушного пространства НАТО в странах Балтии, трижды взлетали для идентификации и сопровождения российских самолетов.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отметили в Минобороны Литвы, 27 октября самолеты НАТО вылетели для идентификации российского разведывательного самолета Ил-20, который летел в международном воздушном пространстве из материковой России в Калининградскую область.

Самолет летел без включенного радиолокационного транспондера, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVS).

Через два дня истребители НАТО поднимались, чтобы идентифицировать самолет-заправщик Ил-78, летевший из Калининградской области в материковую Россию.

30 октября истребители НАТО идентифицировали и сопровождали российский транспортный самолет Ил-76, который также летел из Калининградской области в материковую Россию.

Оба самолета летели с включенными радиолокационными транспондерами и поддерживали радиосвязь с RSVS, но только самолет-заправщик имел план полета.

Отметим, что в течение последних недель российские самолеты систематически нарушают воздушное пространство стран НАТО. В частности, во вторник, 28 октября, пара польских истребителей МиГ-29 осуществила перехват российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

30 октября польские истребители МиГ-29 также перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. На следующий день польской армии в третий раз за неделю пришлось поднимать свои истребители для перехвата российского разведывательного самолета над Балтийским морем.