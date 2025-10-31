Польські винищувачі втретє за тиждень перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем

Польській армії втретє за тиждень довелось піднімати свої винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.

Про це у п’ятницю повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише "Європейська правда".

За повідомленням, 31 жовтня, перед 9:00, пара польських літаків МіГ-29, що перебували на чергуванні, вкотре була піднята в повітря з метою перехоплення розвідувального літака Російської Федерації Іл-20 над Балтійським морем.

Російський літак знову рухався без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером, становлячи потенційну загрозу для безпеки руху в регіоні.

Польські пілоти перехопили та ідентифікували літальний апарат, який був супроводжений відповідно до процедур НАТО. Порушення польського повітряного простору не відбулося.

Це вже третя така ситуація за цей тиждень, що підтверджує зростаючу активність російської авіації в районі Балтійського моря.

30 жовтня польські винищувачі МіГ-29 також перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.

Крім того, у вівторок, 28 жовтня, пара польських винищувачів МіГ-29 здійснила перехоплення російського літака Іл-20 над Балтійським морем.