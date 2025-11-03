Міністри оборони країн Північної Європи зберуться в Норвегії, буде і Шмигаль

Одинадцять міністрів оборони країн, що входять до Обʼєднаного експедиційного корпусу (JEF), 4-5 листопада зберуться у норвезькому місті Буде, у зустрічі вперше візьме участь глава Міноборони України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VG.

За словами міністра оборони Норвегії Туре О. Сандвіка, зустріч очільників оборонних відомств країн JEF буде "історичною".

"Це перша зустріч міністрів оборони JEF, в якій фізично бере участь міністр оборони України, і це перша зустріч міністрів оборони JEF, яка відбувається на північ від Полярного кола", – сказав Сандвік.

За його словами, на зустрічі обговорять те, як сторони можуть посилити співпрацю та безпеку в Північній Європі.

Об'єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) – це коаліція, створена 2014 року й очолювана Великою Британією, до якої входять Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії та Нідерланди.

Коаліція фокусується на підтриманні безпеки у Балтійському морі, північній Атлантиці та на Крайній Півночі.

У травні 2025 року країни Joint Expeditionary Force запросили Україну до розширеного партнерства.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна зацікавлена у розширенні співпраці з країнами Об’єднаного експедиційного корпусу та повноправному членстві в цій ініціативі.