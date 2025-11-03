Министры обороны стран Северной Европы соберутся в Норвегии, будет и Шмыгаль

Одиннадцать министров обороны стран, входящих в Объединенный экспедиционный корпус (JEF), 4-5 ноября соберутся в норвежском городе Буде, во встрече впервые примет участие глава Минобороны Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VG.

По словам министра обороны Норвегии Туре О. Сандвика, встреча руководителей оборонных ведомств стран JEF будет "исторической".

"Это первая встреча министров обороны JEF, в которой физически участвует министр обороны Украины, и это первая встреча министров обороны JEF, которая проходит к северу от Полярного круга", – сказал Сандвик.

По его словам, на встрече обсудят, как стороны могут усилить сотрудничество и безопасность в Северной Европе.

Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) – это коалиция, созданная в 2014 году и возглавляемая Великобританией, в которую входят Дания, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия, страны Балтии и Нидерланды.

Коалиция фокусируется на поддержании безопасности в Балтийском море, северной Атлантике и на Крайнем Севере.

В мае 2025 года страны Joint Expeditionary Force пригласили Украину к расширенному партнерству.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества со странами Объединенного экспедиционного корпуса и полноправном членстве в этой инициативе.