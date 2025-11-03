В Естонії попередили про польоти авіації країн НАТО на низькій висоті

У повітряному Естонії протягом 3-9 листопада відбуватимуться тренувальні польоти винищувачів союзних держав, причому деякі з них – на малих висотах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як попередила естонська влада, серія тренувальних польотів у повітряному просторі Естонії триватиме протягом тижня у проміжку з 10:00 по 22:00. По можливості винищувачі триматимуться подалі від населених пунктів в Естонії.

Під час навчальних польотів можуть також виконуватися надзвукові польоти у координації зі службою управління цивільною авіацією Естонії та на спеціально передбачених для цього висотах, йдеться в повідомленні.

Військово-повітряні сили країн НАТО охороняють повітряний простір країн Балтії з 2004 року. Винищувачі альянсу розміщені на авіабазах Шауляй та Емарі в Литві та Естонії відповідно.

Міністерство оборони Естонії раніше запропонувало спростити надання дозволів на польоти державним повітряним суднам країн НАТО.