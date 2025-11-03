В Эстонии предупредили о полетах авиации стран НАТО на низкой высоте

В воздушном пространстве Эстонии в течение 3-9 ноября будут проходить тренировочные полеты истребителей союзных государств, причем некоторые из них – на малых высотах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как предупредили эстонские власти, серия тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии продлится в течение недели в промежутке с 10:00 до 22:00. По возможности истребители будут держаться подальше от населенных пунктов в Эстонии.

Во время учебных полетов могут также выполняться сверхзвуковые полеты в координации со службой управления гражданской авиацией Эстонии и на специально предусмотренных для этого высотах, говорится в сообщении.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно.

Министерство обороны Эстонии ранее предложило упростить выдачу разрешений на полеты государственным воздушным судам стран НАТО.