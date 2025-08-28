НАТО піднімав винищувачі в Естонії через російський літак

Два італійські винищувачі F-35 були підняті з естонської бази Емарі через виявлення російського літака.

Як пише "Європейська правда", про це в четвер повідомило Обʼєднане командування Повітряних сил НАТО.

Італійські винищувачі F-35 були підняті в повітря в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

"Оперативна група повітряних сил – 32-ге та 6-те крила – на базі Емарі демонструють відданість Альянсу захисту та охороні Балтійського регіону та східного флангу", – ідеться в повідомленні.

Це вже третій за останні два тижні випадок, коли НАТО піднімає винищувачі у відповідь на російські літаки.

Напередодні два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря для перехоплення російського розвідувального літака, що пролітав над Балтійським морем.

Москва підозрюється у використанні розвідувальних літаків для збору інформації про військову діяльність НАТО на Балтійському узбережжі, зокрема в Польщі, Німеччині, Данії та Швеції.

Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала напруженою через спроби шпигунства і підозри в диверсіях.