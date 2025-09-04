Естонія хоче спростити для країн НАТО польоти у своєму небі

Міністерство оборони Естонії запропонувало спростити надання дозволів на польоти державним повітряним суднам країн НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Проєкт постанови естонського Міноборони покликаний полегшити союзникам з країн НАТО багаторазове використання повітряного простору Естонії під час навчань і спільних оборонних операцій.

Згідно з проєктом постанови, замість подання окремого дозволу на кожен політ іноземні держави зможуть подати один запит на весь період. При цьому вони зобов'язані заздалегідь повідомляти Естонію про вхід в повітряний простір, проліт або посадку на території країни.

У разі необхідності Міністерство оборони Естонії зможе призупиняти або анулювати дозвіл, а також вимагати уточнювальні дані про майбутні польоти, ідеться в проєкті.

Документ був скерований для погодження в урядові органи та профільні відомства, зазначає ERR.

Нині в Естонії базуються винищувачі інших країн НАТО, які відповідають за патрулювання повітряного простору над Балтійським регіоном.

Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала напруженою через спроби шпигунства і підозри в диверсіях.