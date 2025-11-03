Фон дер Ляєн – Зеленському: звіт Єврокомісії підтвердить готовність України йти далі в ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з Володимиром Зеленським напередодні публікації пакета розширення – звітів Єврокомісії про рух країн-кандидатів у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Х.

Фон дер Ляєн у розмові сказала Зеленському, що "Україна не буде самотньою цієї зими", а Євросоюз надасть енергетичну допомогу, щоб допомогти Києву в найближчі місяці.

"Водночас ми працюємо над варіантами забезпечення необхідної стійкої фінансової допомоги Україні", – додала вона.

Глава Єврокомісії також нагадала, що у вівторок буде ухвалений пакет розширення, "який буде відзначати надзвичайну відданість України європейському шляху протягом останнього року".

"Послання Комісії є чітким: Україна готова рухатися вперед", – написала фон дер Ляєн.

У Брюсселі 4 листопада відбудеться саміт з питань розширення з представництвом країн на рівні лідерів, що називають безпрецедентною подією – Володимир Зеленський, за даними "ЄвроПравди", долучиться дистанційно.

Час проведення саміту збігається з днем презентації Єврокомісією цьогорічного звіту щодо прогресу країн-кандидатів, зокрема і щодо України.

Також 4 листопада ЄС має затвердити п’ятий транш фінансування України у рамках Ukraine Facility.