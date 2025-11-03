Фон дер Ляйен – Зеленскому: отчет ЕК подтвердит готовность Украины идти дальше в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским накануне публикации пакета расширения – отчетов Еврокомиссии о движении стран-кандидатов в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Х.

Фон дер Ляйен в разговоре сказала Зеленскому, что "Украина не будет одинокой этой зимой", а Евросоюз предоставит энергетическую помощь, чтобы помочь Киеву в ближайшие месяцы.

"В то же время мы работаем над вариантами обеспечения необходимой устойчивой финансовой помощи Украине", – добавила она.

Глава Еврокомиссии также напомнила, что во вторник будет принят пакет расширения, "который будет отмечать чрезвычайную преданность Украины европейскому пути в течение последнего года".

"Послание Комиссии четкое: Украина готова двигаться вперед", – написала фон дер Ляйен.

В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам расширения с представительством стран на уровне лидеров, что называют беспрецедентным событием – Владимир Зеленский, по данным "ЕвроПравды", присоединится дистанционно.

Время проведения саммита совпадает с днем презентации Еврокомиссией отчета за этот год о прогрессе стран-кандидатов, в том числе и Украины.

Также 4 ноября ЕС должен утвердить пятый транш финансирования Украины в рамках Ukraine Facility.