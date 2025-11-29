Санду відреагувала на нічну атаку проти України, під час якого російські дрони летіли і через Молдову
Президентка Молдови Мая Санду засудила нічну атаку Росії проти України та зауважила, що це явно не вказує на готовність Кремля до припинення війни.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Twitter.
Санду зазначила, що нічна атака РФ проти України – це "не мова дипломатії і не мова країни, яка стверджує, що веде мирні перемовини".
A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.
On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine.– Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2025
"Прямуючи вбивати цивільних, російські дрони знову порушили повітряний простір Молдови і змусили ухвалювати рішення про його тимчасове закриття. Ми засуджуємо ці атаки та висловлюємо підтримку Україні", – написала Санду.
Раніше підтвердили, що через повітряний простірі Молдови пролетіли два російських безпілотники з тих, якими атакували Україну в ніч проти 29 листопада.
Через закриття аеропорту столиці Молдови, що тривало більше години, порушилися плани трьох авіарейсів, що прямували до чи вилітали з Кишинева.
Попереднє вторгнення російських дронів у Молдову сталося 25 листопада – тоді зафіксували проліт шести БпЛА, один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості. Безпілотник залетів також далеко вглиб території Румунії, на понад 100 км від кордонів з Україною.