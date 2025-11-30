Российские дроны над Молдовой: ЕС в этом году инвестирует 20 млн евро в ПВО страны

Европейский Союз в этом году инвестирует 20 млн евро в укрепление противовоздушной обороны Молдовы, которая страдает от нарушений воздушного пространства российскими дронами.

Об этом в субботу сообщила в соцсети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет "Европейская правда".

Каллас назвала нарушения воздушного пространства Молдовы российскими беспилотниками неприемлемыми. Она добавила, что дроны представляют угрозу для гражданского воздушного движения.

"В этом году ЕС инвестирует 20 миллионов евро в систему противовоздушной обороны Молдовы, чтобы помочь укрепить безопасность страны", – написала Каллас.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что небо Молдовы не может стать жертвой войны России.

В ночь на 29 ноября через воздушное пространство Молдовы пролетели два российских беспилотника из тех, которыми атаковали Украину.

Из-за закрытия аэропорта столицы Молдовы, которое длилось более часа, были нарушены планы трех авиарейсов.

Президент Молдовы Мая Санду осудила ночную атаку России против Украины. Она отметила, что это явно не указывает на готовность Кремля к прекращению войны.