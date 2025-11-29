Сибіга: Путін зробив з Орбана співучасника свого терору

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі нового масованого удару РФ по Україні розповів, як Кремль використав візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви.

Про це очільник українського МЗС написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що Україна пережила важку ніч, оскільки Росія випустила десятки крилатих і балістичних ракет і понад 500 дронів по житлових будинках, енергомережах і критично важливій інфраструктурі.

"Поки всі обговорюють пункти мирних планів, Росія продовжує втілювати в життя свій "військовий план", що складається з двох пунктів: вбивати і знищувати", – написав він.

Міністр звернув увагу, що кремлівський правитель Владімір Путін "в черговий раз використав Віктора Орбана як співучасника свого терору".

Сибіга нагадав, що влітку 2024 за візитом Орбана до Москви послідував удар Росії по українській дитячій лікарні "Охматдит".

"Цього разу масова російська атака на українську столицю послідувала відразу після візиту Орбана і порожніх слів про "мир". Путін просто використовує таких політиків як акторів у своїй кривавій виставі", – підкреслив він.

Сибіга додав, що Путін хоче за будь-яку ціну продовжити війну. Водночас він наголосив, що міжнародна спільнота має засоби, щоб зробити цю ціну для нього непосильною.

"Ми закликаємо до додаткової підтримки оборони та стійкості України, додаткових жорстких санкцій щодо Росії та швидкого прийняття рішення, яке дозволить повною мірою використовувати заморожені російські активи. Сила, єдність і тиск на Москву, як і раніше, мають вирішальне значення для просування мирних зусиль і примушення Росії покласти край війні", – резюмував він.

У ніч на 29 листопада Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку на Україну.

У Києві та більшості областей було оголошено повітряну тривогу. Внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників та балістики у кількох районах Києва зафіксовано пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі.

Повідомляли також, що Молдова тимчасово закривала повітряний простір через вторгнення дронів.

Своєю чергою Польща піднімала в небо авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони.