Орбан: после войны Украина должна оставаться буферным государством

Глава венгерского правительства Виктор Орбан, который в пятницу встретился в Кремле с Владимиром Путиным, считает, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.

Об этом Орбан сказал в интервью газете Welt am Sonntag, пишет "Европейская правда".

По словам главы правительства Венгрии, после окончания захватнической войны России Украина должна продолжать существовать как буферное государство между РФ и НАТО.

"Единственное возможное долгосрочное решение заключается в том, чтобы послевоенный порядок базировался на основном принципе, что Украина снова станет буферным государством, каким она была когда-то", – сказал он в интервью газете, выдержки из которого приводят агентства DPA и AFP.

Он также считает неизбежным, что Россия получит контроль над захваченными украинскими территориями.

"Россия сохраняет за собой территорию, о которой будет договорено на международной мирной конференции, а все, что находится к западу от этой линии – до восточной границы НАТО – составляет территорию украинского государства, которое снова будет существовать как буферное государство", – добавил он.

По его мнению, НАТО и Россия также договорятся "о численности и оснащении ограниченных украинских вооруженных сил, которые смогут действовать в буферной зоне".

Орбан отметил в интервью, что пришло время отказаться от иллюзий и посмотреть в глаза реальности, как это представлено в 28-пунктном плане мира США: "Во-первых: время играет на руку России, а не Украине – это означает, что чем дольше откладывается мир, тем больше людей и территорий потеряет Украина".

Во-вторых, по американским требованиям Россия снова интегрируется в мировую экономику, сказал он: "Санкции будут постепенно отменены, замороженные активы будут использованы для создания американо-российских инвестиционных фондов, и бизнес будет восстановлен".

В пятницу в Москве во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным Орбан выступил за скорейшее окончание войны в Украине. В то же время он дал понять, что надеется на выгодные и стабильные поставки нефти и газа.

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне нового массированного удара РФ по Украине в ночь на 29 ноября рассказал, как Кремль использовал визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву.