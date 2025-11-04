У Нідерландах зроблять перший крок до формування нового уряду

4 листопада буде зроблено перший попередній крок до формування нового кабінету міністрів Нідерландів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

О 16:00 спікер Палати представників Мартін Босма прийме лідерів партій. План полягає в тому, щоб призначити переговірника, ймовірно, члена ліберальної D66 Ваутера Колмеса.

Напередодні, після підрахунку голосів, отриманих поштою, агенція ANP повідомила, що D66 справді зайняла 1 місце на парламентських виборах. Партія не отримала жодного додаткового місця в парламенті і залишилася на рівні 26 місць. Це означає, що партія тепер матиме таку ж кількість місць, як і ултраправа PVV, але отримала на 28 455 голосів більше.

Це означає, що партія Роба Єттена D66 призначить переговірника, який наступного тижня запитає всі партії про їхнє бачення коаліції. Ймовірно, ним стане Колмес, який був віцепрем'єром і міністром соціальних справ в третьому уряді Марка Рютте.

У п'ятницю Виборча рада оголосить остаточні результати виборів на відкритому засіданні, яке розпочнеться о 10:00 ранку. Потім відбудуться прощання з членами парламенту, які припиняють повноваження. Нова Палата депутатів буде сформована в середу, 12 листопада.

Переговірник повинен повідомити про свої висновки якомога швидше, щоб нова Палата депутатів могла обговорити їх не пізніше ніж через тиждень після інавгурації. Під час цих дебатів буде негайно призначено інформатора, який опрацьовуватиме конкретну партійну комбінацію.

Перші місця на виборах минулого тижня посіли ліберальна партія D66 і ультраправа Партія свободи (PVV), але через невелику різницю певний час не було ясно, хто отримає першу можливість сформувати уряд.

Тимчасовий очільник уряду Нідерландів Дік Схооф пожартував, що швидкі переговори про формування коаліції після виборів не є типовими для країни.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд