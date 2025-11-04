В Нидерландах сделают первый шаг к формированию нового правительства

4 ноября будет сделан первый предварительный шаг к формированию нового кабинета министров Нидерландов.

В 16:00 спикер Палаты представителей Мартин Босма примет лидеров партий. План состоит в том, чтобы назначить переговорщика, вероятно, члена либеральной D66 Ваутера Колмеса.

Накануне, после подсчета голосов, полученных по почте, агентство ANP сообщило, что D66 действительно заняла 1 место на парламентских выборах. Партия не получила ни одного дополнительного места в парламенте и осталась на уровне 26 мест. Это означает, что партия теперь будет иметь такое же количество мест, как иультраправая PVV, но получила на 28 455 голосов больше.

Это означает, что партия Роба Йеттена D66 назначит переговорщика, который на следующей неделе спросит все партии, какую коалицию они видят. Вероятно, им станет Колмес, который был вице-премьер-министром и министром социальных дел в третьем правительстве Марка Рютте.

В пятницу Избирательный совет объявит окончательные результаты выборов на открытом заседании, которое начнется в 10:00 утра. Затем состоятся прощания с членами парламента, которые прекращают полномочия. Новая Палата депутатов будет сформирована в среду, 12 ноября.

Переговорщик должен сообщить о своих выводах как можно скорее, чтобы новая Палата депутатов могла обсудить их не позднее чем через неделю после инаугурации. Во время этих дебатов будет немедленно назначен информатор, который будет прорабатывать конкретную партийную комбинацию.

Первые места на выборах на прошлой неделе заняли либеральная партия D66 и ультраправая Партия свободы (PVV), но из-за небольшой разницы некоторое время не было ясно, кто получит первую возможность сформировать правительство.

Временный глава правительства Нидерландов Дик Схоф пошутил, что быстрые переговоры о формировании коалиции после выборов нетипичны для страны.

