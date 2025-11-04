Ukraine Facility: в ЄС схвалили надання Україні понад 1,8 млрд євро

Рада ЄС ухвалила рішення щодо надання Україні понад 1,8 млрд євро фінансової підтримки в рамках програми Ukraine Facility.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Як зазначено, ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для отримання п'ятого траншу, а також одного невиконаного кроку з четвертого траншу.

Фінансування має на меті, перш за все, зміцнити макрофінансову стабільність України та підтримати безперебійне функціонування її державного управління.

Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з "Планом України", в якому викладено стратегію відновлення, реконструкції та модернізації України, а також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС протягом найближчих років.

З моменту набрання чинності Ukraine Facility Україні вже виплатили 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та чотири транші на суму приблизно 4,2, 4,1, 3,5 та 3,2 млрд євро відповідно.

Повідомляли, що у рамках п'ятого траншу європейської допомоги Україні за цією програмою лишаються невиконаними дві реформи, через що цей транш Київ отримає не в повному обсязі (1,35 млрд замість очікуваних майже 2 млрд євро).

Водночас очікувалось, відповідно до проєкту рішення Ради, що разом з п’ятим траншем ЄС виплатить Україні також майже 600 млн євро за реформу, яку Україна мала провести раніше.

Як повідомляла "ЄП", проєкт рішення Ради ЄС констатував "задовільне виконання (Україною) умов для часткової сплати четвертого та п'ятого траншів у сумі 1 949 400 399 євро, з яких 597 494 240 євро відповідає четвертому траншу та 1 351 906 159 євро відповідає п'ятому траншу".

Однак у своєму остаточному рішенні Рада ЄС не наводить деталей, які пояснювали б відмінність у сумах. Також не наведена конкретна сума коштів, які отримає Україна в рамках цієї виплати.

Своєю чергою в уряді раніше запевнили, що зможуть отримати від ЄС усі гроші за реформи в рамках Ukraine Facility.

