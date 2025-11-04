Ukraine Facility: в ЕС одобрили предоставление Украине более 1,8 млрд евро

Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине более 1,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Как указано, эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша.

Финансирование имеет целью, прежде всего, укрепить макрофинансовую стабильность Украины и поддержать бесперебойное функционирование ее государственного управления.

Выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с "Планом Украины", в котором изложена стратегия восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а также график внедрения реформ, согласованных с целями страны по вступлению в ЕС в течение ближайших лет.

С момента вступления в силу Ukraine Facility Украине уже выплатили 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и четыре транша на сумму около 4,2, 4,1, 3,5 и 3,2 млрд евро соответственно.

Сообщалось, что в рамках пятого транша европейской помощи Украине по этой программе остаются невыполненными две реформы, из-за чего этот транш Киев получит не в полном объеме (1,35 млрд вместо ожидаемых почти 2 млрд евро).

В то же время ожидалось, что вместе с пятым траншем ЕС выплатит Украине также почти 600 млн евро за реформу, которую Украина должна была провести ранее.

Как сообщала "ЕП", проект решения Совета ЕС констатировал "удовлетворительное выполнение (Украиной) условий для частичной выплаты четвертого и пятого траншей в сумме 1 949 400 399 евро, из которых 597 494 240 евро соответствует четвертому траншу и 1 351 906 159 евро соответствует пятому траншу".

Однако в своем окончательном решении Совет ЕС не приводит деталей, которые объясняли бы разницу в суммах. Также не приведена конкретная сумма средств, которые получит Украина в рамках этой выплаты.

В свою очередь правительство ранее заверили, что смогут получить от ЕС все деньги за реформы в рамках Ukraine Facility.

Подробно о том, как работает Ukraine facility, читайте в статье "Цена не сделанных реформ".