Ukraine Facility: в уряді запевняють, що зможуть отримати від ЄС усі гроші за реформи

В уряді кажуть, що Україна виконає реформи, які входять до зобов'язань держави за "Планом України", і зможе отримати "протерміноване" європейське фінансування бюджету за програмою Ukraine Facility до того, як ці кошти "згорять" за правилами програми.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявила Дарія Марчак, заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Марчак підтвердила, що у рамках п'ятого траншу європейської допомоги Україні за цією програмою лишаються невиконаними дві реформи, через що цей транш Київ отримає не в повному обсязі (1,35 млрд замість очікуваних майже 2 млрд євро).

Окрім того, досі лишається замороженою частина коштів за попередній квартал – трохи менше мільярда євро. Втім, в уряді розраховують, що зможуть подати до ЄС позитивний звіт і отримати ці кошти вже найближчим часом, бо перебіг необхідних реформ дозволяє на це розраховувати.

"У нас як у держави залишаються поки що невиконаними два індикатори першого кварталу: реформа децентралізації (законопроєкт №14048, стоїть в порядку денному до голосування на 4 листопада в другому читанні) і відбір нових суддів Вищого антикорупційного суду – тут ВККС все зробила вчасно, але не було достатньої кількості кандидатів, які б змогли пройти конкурс. Конкурс ВККС перезапустила, на початок року розраховує вийти на призначення", – пояснила Марчак.

У другому кварталі 2025 року, за який Україна прозвітувала лише у жовтні, невиконаними залишаються також два індикатори.

Перший – це удосконалення декларацій доброчесності суддів (Марчак запевнила, що законопроєкт готується до другого читання), і другий – цифровізація виконавчого провадження (законопроєкт 14005, стоїть в порядку денному на 4 листопада на перше читання після провалу повторного другого).

"По кожному з зобовʼязань Україна має 12 місяців на виконання після отримання оцінки ЄК. По всім індикаторам відповідальні органи працюють, плануємо виконати і доотримати гроші в бюджет. Ми як Мінекономіки є національним координатором і активно взаємодіємо з усіма гілками влади і органами влади, щоб забезпечити вчасне виконання індикаторів", – заявила вона, запевнивши, що Мінекономіки взаємодіє з усіма дотичними державними структурами, щоби забезпечити виконання індикаторів.

"У нас є загальні регулярні зустрічі, які проводимо їх мінімум раз на два тижні, і постійно на звʼязку і з іншими міністерствами, і з профільними комітетами ВРУ, і з інституціями судової гілки влади по всіх індикаторах", – додала заступниця міністра.

Як повідомляла "Європейська правда" раніше, Рада ЄС 4 листопада затвердить п’ятий транш фінансування України у рамках Ukraine Facility. Посли держав ЄС у Брюсселі ухвалили надання Україні п’ятого траншу у сумі 1,351 млрд євро.

Разом з п’ятим траншем ЄС виплатить Україні також майже 600 млн євро за реформу, яку Україна мала провести раніше.

Детально про те, як працює Ukraine facility, читайте у статті "Ціна не зроблених реформ".