ЗМІ: продаж даних, зібраних через додатки, дозволяє відстежити переміщення європосадовців

Розслідування кількох європейських ЗМІ встановило, що анонімізовані дані про розташування, зібрані з різних мобільних застосунків, дозволяють ідентифікувати конкретних європосадовців та відстежити їхні маршрути пересування.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Спільне розслідування організували французькі L'Echo і Le Monde та німецькі BR/ARD, Netzpolitik та BNR. Учасники проєкту звернулися до так званих "брокерів даних", видаючи себе за представників маркетингових компаній, та змогли отримати величезні масиви даних про геолокацію смартфонів користувачів у Бельгії.

"Брокери даних" займаються збором та продажем даних, зазвичай отриманих через мобільні застосунки користувачів смартфонів. Дані систематизують та перепродають рекламникам, а іноді урядовим структурам. Дані про розташування телефонів передаються "анонімізованими", але, як з’ясувало розслідування, співставлення різних елементів може дозволити ідентифікувати особу і побачити типові маршрути пересування. Зокрема, деякі телефони "засвітилися" у місцях, пов’язаних з НАТО, і на бельгійських військових базах.

У межах розслідування так безпомилково встановили п’ятьох осіб, які зараз працюють чи донедавна працювали в інституціях ЄС, у трьох випадках йдеться про високі посади.

Двоє з цих людей підтвердили, що йдеться справді про їхнє місце проживання, місце роботи і маршрути.

Європейське законодавство щодо захисту даних не забороняє збір такої інформації користувачів за умови, що їх поінформували, як може використовуватись ця інформація.

У Google Play Store та App Store вимагають від застосунків наводити перелік, які дані вони збирають, але журналісти Netzpolitik знайшли приклади, коли деякі застосунки збирають дані про геолокацію телефона і не згадують про це.

Подібне розслідування ірландського суспільного мовника раніше спонукало ірландську Комісію із захисту даних призупинити дозвіл на діяльність одного з локальних брокерів даних та зацікавитися ще двома компаніями в інших країнах ЄС через можливі порушення.

У Єврокомісії визнали, що висновки розслідування – "тривожний дзвінок", та сказали журналістам, що видали нові інструкції персоналу щодо налаштувань на їхніх власних та робочих пристроях та поінформували про це інші структури у ЄС.

Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники угорської розвідки під виглядом дипломатів намагалися завербувати співробітників євроінституцій під час перебування нинішнього єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї на посаді посла його країни в Брюсселі. Єврокомісія заявила, що перевірить ці звинувачення.

Варгеї сказав президентці Єврокомісії, що йому "нічого не відомо" про ймовірні спроби уряду Віктора Орбана завербувати шпигунів у Брюсселі.