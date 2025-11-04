СМИ: продажа данных, собранных через приложения, позволяет отследить перемещение еврочиновников

Расследование нескольких европейских СМИ установило, что анонимизированные данные о расположении, собранные из различных мобильных приложений, позволяют идентифицировать конкретных еврочиновников и отследить их маршруты передвижения.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Совместное расследование организовали французские L'Echo и Le Monde и немецкие BR/ARD, Netzpolitik и BNR. Участники проекта обратились к так называемым "брокерам данных", выдавая себя за представителей маркетинговых компаний, и смогли получить огромные массивы данных о геолокации смартфонов пользователей в Бельгии.

"Брокеры данных" занимаются сбором и продажей данных, обычно полученных через мобильные приложения пользователей смартфонов. Данные систематизируют и перепродают рекламщикам, а иногда правительственным структурам. Данные о расположении телефонов передаются "анонимизированными", но, как выяснило расследование, сопоставление различных элементов может позволить идентифицировать личность и увидеть типичные маршруты передвижения. В частности, некоторые телефоны "засветились" в местах, связанных с НАТО, и на бельгийских военных базах.

В рамках расследования так безошибочно установили пять человек, которые сейчас работают или до недавнего времени работали в институтах ЕС, в трех случаях речь идет о высоких должностях.

Двое из этих людей подтвердили, что речь идет действительно об их месте жительства, месте работы и маршрутах.

Европейское законодательство по защите данных не запрещает сбор такой информации пользователей при условии, что их проинформировали, как может использоваться эта информация.

В Google Play Store и App Store требуют от приложений приводить перечень, какие данные они собирают, но журналисты Netzpolitik нашли примеры, когда некоторые приложения собирают данные о геолокации телефона и не упоминают об этом.

Подобное расследование ирландского общественного вещателя ранее побудило ирландскую Комиссию по защите данных приостановить разрешение на деятельность одного из локальных брокеров данных и заинтересоваться еще двумя компаниями в других странах ЕС из-за возможных нарушений.

В Еврокомиссии признали, что выводы расследования – "тревожный звонок", и сказали журналистам, что выдали новые инструкции персоналу по настройкам на их собственных и рабочих устройствах и проинформировали об этом другие структуры в ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники венгерской разведки под видом дипломатов пытались завербовать сотрудников евроинституций во время пребывания нынешнего еврокомиссара от Венгрии Оливера Вархеи в должности посла его страны в Брюсселе. Еврокомиссия заявила, что проверит эти обвинения.

Вархеи сказал президенту Еврокомиссии, что ему "ничего не известно" о возможных попытках правительства Виктора Орбана завербовать шпионов в Брюсселе.