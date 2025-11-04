У США помер віцепрезидент часів Джорджа Буша-молодшого

У США у віці 84 років помер віцепрезидент часів президентства Джорджа Буша-молодшого Дік Чейні, якого вважають одним з найвпливовіших діячів в американській політиці.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на заяву родини Чейні, інформує "Європейська правда".

Причиною смерті 84-річного колишнього політика стали ускладнення після пневмонії та серцево-судинних захворювань.

"Дік Чейні був великою і доброю людиною, який навчив своїх дітей і онуків любити нашу країну і жити життям, сповненим мужності, честі, любові, доброти та риболовлі", – йдеться у заяві.

46-й віцепрезидент працював разом із республіканським президентом Джорджем Бушем протягом двох термінів з 2001 по 2009 рік.

CNN

В останні роки життя Чейні – прихильник жорсткої консервативної лінії – був значною мірою відкинутий своєю Республіканською партією через гостру критику президента Дональда Трампа, якого він назвав "боягузом" і найбільшою загрозою для країни за всю її історію.

Протягом багатьох років Чейні страждав від серцево-судинних захворювань, пережив серію інфарктів, але вів повноцінне, енергійне життя і прожив багато років на пенсії після трансплантації серця в 2012 році, яку він в інтерв'ю 2014 року назвав "подарунком самого життя".

Після залишення посади віцепрезидента Чейні повернувся до приватного життя, написавши дві книги спогадів – одну про свою особисту та політичну кар'єру, а іншу про боротьбу з серцевою хворобою, а також книгу разом зі своєю дочкою Ліз.

Нагадаємо, 29 грудня 2024 року у 100-річному віці помер експрезидент США Джиммі Картер. Тоді Дональд Трамп, який мав вступити на другий президентський термін, нарікав, що його інавгурація буде проходити з приспущеними прапорами.