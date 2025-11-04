В США умер вице-президент времен Джорджа Буша-младшего

В США в возрасте 84 лет умер вице-президент времен президентства Джорджа Буша-младшего Дик Чейни, которого считают одним из самых влиятельных деятелей в американской политике.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление семьи Чейни, информирует "Европейская правда".

Причиной смерти 84-летнего бывшего политика стали осложнения после пневмонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Дик Чейни был большим и добрым человеком, который научил своих детей и внуков любить нашу страну и жить жизнью, полной мужества, чести, любви, доброты и рыбалки", – говорится в заявлении.

46-й вице-президент работал вместе с республиканским президентом Джорджем Бушем в течение двух сроков, с 2001 по 2009 год.

CNN

В последние годы жизни Чейни – сторонник жесткой консервативной линии – был в значительной степени отвергнут своей Республиканской партией из-за острой критики президента Дональда Трампа, которого он назвал "трусом" и самой большой угрозой для страны за всю ее историю.

В течение многих лет Чейни страдал от сердечно-сосудистых заболеваний, пережил серию инфарктов, но вел полноценную, энергичную жизнь и прожил много лет на пенсии после трансплантации сердца в 2012 году, которую он в интервью 2014 года назвал "подарком самой жизни".

После ухода с поста вице-президента Чейни вернулся к частной жизни, написав две книги воспоминаний – одну о своей личной и политической карьере, а другую о борьбе с сердечной болезнью, а также книгу вместе со своей дочерью Лиз.

Напомним, 29 декабря 2024 года в 100-летнем возрасте умер экс-президент США Джимми Картер. Тогда Дональд Трамп, который должен был вступить на второй президентский срок, сетовал, что его инаугурация будет проходить с приспущенными флагами.