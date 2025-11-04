Зеленський: звіт про розширення ЄС-2025 – це наша найкраща оцінка

Президент Володимир Зеленський, коментуючи щорічний звіт про розширення, який Єврокомісія складає для всіх держав-кандидатів, заявив, що прогрес України на шляху до членства став можливим завдяки зусиллям мільйонів громадян країни.

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що цьогорічний звіт про розширення підтвердив, що Україна впевнено рухається до членства в ЄС і готова відкрити кластери 1, 2 та 6.

"Це найкраща оцінка на сьогодні – доказ того, що навіть захищаючись від повномасштабної агресії Росії, Україна продовжує реформуватися і трансформуватися відповідно до європейських стандартів. Прогрес України на шляху до ЄС досягнутий завдяки зусиллям мільйонів наших громадян", – підкреслив він.

Зеленський додав, що українська сторона очікує від ЄС "рішучих дій для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи".

"Єдність і сила – два ключові елементи для успіху європейського проєкту та забезпечення безпеки, процвітання і гарантованого миру для всіх європейських народів, громад і сімей. Ми прагнемо працювати разом, щоб зміцнити Європу та наші спільні цінності", – резюмував він.

Нагадаємо, у звіті Єврокомісії йдеться, що Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ на шляху до вступу до ЄС, незважаючи на війну з Росією.

Повідомляли, що звіт про розширення у 2025 році позитивно оцінює прогрес реформ в Україні. "Європейська правда" готує детальніший аналіз звіту після його оприлюднення.

Варто зауважити, що в експертній спільноті чекали критичнішого документа від ЄК, про це читайте у статті "Рік стагнації, а не реформ. На Україну чекає критичний звіт Єврокомісії".