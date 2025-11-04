Зеленский: отчет о расширении ЕС-2025 – это наша лучшая оценка

Президент Владимир Зеленский, комментируя ежегодный отчет о расширении, который Еврокомиссия составляет для всех государств-кандидатов, заявил, что прогресс Украины на пути к членству стал возможен благодаря усилиям миллионов граждан страны.

Об этом украинский президент написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что отчет о расширении за этот год подтвердил, что Украина уверенно движется к членству в ЕС и готова открыть кластеры 1, 2 и 6.

"Это лучшая оценка на сегодняшний день – доказательство того, что даже защищаясь от полномасштабной агрессии России, Украина продолжает реформироваться и трансформироваться в соответствии с европейскими стандартами. Прогресс Украины на пути к ЕС достигнут благодаря усилиям миллионов наших граждан", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что украинская сторона ожидает от ЕС "решительных действий для преодоления всех искусственных препятствий на пути к сильной и единой Европе".

"Единство и сила – два ключевых элемента для успеха европейского проекта и обеспечения безопасности, процветания и гарантированного мира для всех европейских народов, общин и семей. Мы стремимся работать вместе, чтобы укрепить Европу и наши общие ценности", – резюмировал он.

Напомним, в отчете Еврокомиссии говорится, что Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на войну с Россией.

Сообщалось, что отчет о расширении в 2025 году положительно оценивает прогресс реформ в Украине. "Европейская правда" готовит более подробный анализ отчета после его обнародования.

Стоит заметить, что в экспертном сообществе ждали более критического документа от ЕК, об этом читайте в статье "Год стагнации, а не реформ. Украину ждет критический отчет Еврокомиссии".