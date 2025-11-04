Звіт про розширення ЄС: Україна "демонструє відданість європейському шляху" попри війну

Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ на шляху до вступу до ЄС, незважаючи на загарбницьку війну Росії.

Про це йдеться у аналітичному документі 2025 року щодо політики розширення ЄС, затвердженого Європейською комісією 4 листопада 2025 року, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Незважаючи на війну, Україна показує прогрес з реформами під час перемовин про вступ до ЄС, сказано у тексті.

"Незважаючи на виклики, спричинені агресивною війною Росії, Україна продемонструвала відданість своєму європейському шляху, просуваючись вперед у здійсненні ключових реформ", – йдеться в документі.

Тим не менш, у тексті наголошується, що "подальший і стабільний прогрес у боротьбі з корупцією залишається необхідним".

У Єврокомісії підкреслили, що "План України" для отримання коштів за програмою Ukraine Facility "відіграв центральну роль у спрямуванні реформ та просуванні процесу наближення до законодавства (acquis) ЄС".

"Вжиті кроки – від посилення антикорупційних заходів до вдосконалення системи державного управління – закладають основи для відновлення та створюють простір для більшої участі приватного сектора. Підтримання цього імпульсу й запобігання будь-якому ризику відкату, особливо у сфері боротьби з корупцією, буде вирішальним", – наголошується у документі.

Відзначено, що також було досягнуто значного прогресу в поступовій інтеграції до єдиного ринку, що вже зближує Україну з Європейським Союзом.

Зокрема, з 1 січня 2026 року набуде чинності перше рішення щодо надання Україні режиму внутрішнього ринку – "Роумінг як вдома" (Roam like at home).

Як повідомляла "Європейська правда", звіт про розширення у 2025 році позитивно оцінює прогрес реформ в Україні.

"Європейська правда" готує детальніший аналіз звіту після його оприлюднення.

Варто зауважити, що в експертній спільноті чекали критичнішого документа від ЄК, про це читайте у статті "Рік стагнації, а не реформ. На Україну чекає критичний звіт Єврокомісії".

Про те, як рух України до ЄС був оцінений у звіті про розширення рік тому, читайте у матеріалі Сергія Сидоренка – Рейтинг Євроінтеграції-2024. Від "корупції" до телемарафону: як ЄС оцінює готовність України до вступу.