Еврокомиссар Кос: Грузия является страной-кандидатом в ЕС "только по названию"

Действия грузинских властей вызвали серьезный отход от демократии в Грузии, что фактически приостановило европейский путь этого государства.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя отчет по расширению ЕС в Европарламенте в Брюсселе 4 ноября, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Грузия является государством-кандидатом на вступление в ЕС лишь формально, реальная ситуация в государстве демонстрирует откат от демократии, считает еврокомиссар по расширению.

"В Грузии ситуация резко ухудшилась, происходит серьезный откат демократии... Комиссия считает, что Грузия является страной-кандидатом только по названию", – заявила Кос евродепутатам.

В тексте аналитического документа (коммуникации) 2025 года по политике расширения ЕС, утвержденного Европейской комиссией 4 ноября 2025 года, который есть в распоряжении "Европейской правды", также отмечается, что "курс действий грузинских властей ставит под угрозу европейский путь страны и де-факто приостановил процесс вступления".

"В декабре 2024 года Европейский совет выразил сожаление по поводу решения правительства Грузии приостановить процесс вступления страны в ЕС до 2028 года. С тех пор ситуация существенно ухудшилась", – убеждены в Еврокомиссии.

Коммуникация Еврокомиссии отмечает, что "Грузия претерпела серьезный откат демократии, происходит быстрая эрозия верховенства права", а основные права населения Грузии жестко ограничиваются.

"Системные и последовательные репрессивные действия власти – в частности, принятие законодательства, сужающего гражданское пространство и фундаментальные права, ограничение деятельности независимых медиа, преследование лиц из числа ЛГБТ-сообщества, чрезмерное применение силы правоохранительными органами полностью безнаказанно, и враждебная риторика в отношении ЕС – резко контрастируют с ценностями Европейского Союза и поведением, которого ожидают от страны-кандидата", – говорится в документе.

Также отмечается, что институты, призванные обеспечивать верховенство права, были использованы в партийных интересах, что подрывает их добропорядочность.

"Власть не приняла никаких мер, чтобы изменить курс и вернуть страну на европейский путь. Заключение ведущих оппозиционных деятелей, а также объявление правящей партией намерения запретить определенные оппозиционные партии и связанных с ними лиц составляет прямое нападение на демократический плюрализм", – констатировали в Еврокомиссии.

