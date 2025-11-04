Кос пояснила, як Україна продовжить перемовини про вступ до ЄС без схвалення Орбана

Європейська комісія хоче отримати мандат від Ради ЄС для продовження перемовин про вступ з Україною та Молдовою на експертному рівні, без офіційного відкриття перемовних кластерів.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, презентуючи звіт з розширення ЄС у Європарламенті в Брюсселі 4 листопада, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Єврокомісія хоче заручитися підтримкою Ради ЄС для продовження перемовин про вступ з Україною на технічному рівні.

"Одним із рішень, яке зараз могло б дозволити відкриття першого кластеру або всіх кластерів для України та Молдови, було б отримання Комісією мандату від Ради ЄС, щоб ми могли продовжувати роботу на експертному рівні", – заявила Кос.

Вона висловила переконання, що для досягнення результату необхідно відмовлятися від вимог одностайної підтримки державами ЄС "всіх 150 кроків у процесі приєднання".

"Ми повинні дотримуватися одностайності при наданні статусу (держави-кандидата. – "ЄП") та завершенні процесу – я завжди буду за це боротися", – сказала єврокомісарка.

Вона пригадала свій останній візит в Україну, під час якого сказала українській владі: "Вам не потрібен Орбан для проведення необхідних реформ".

"Сподіваюся, що разом з (данським) головуванням ми зможемо досягти згоди, щоб на робочому рівні ми могли просуватися, проходячи кластер за кластером", – заявила Марта Кос.

"А коли всі умови будуть виконані, ми зможемо відкрити кластери також офіційно", – додала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 23 жовтня президент України Володимир Зеленський вчергове закликав Євросоюз знайти шлях, щоб відкрити переговорні кластери про вступ України та "зняти штучну блокаду".

Тим часом стало відомо, що в ЄС готові запустити новий шлях обходу угорського вето – "фронтлоудинг".

Детальніше про нові плани Брюсселя щодо перемовин про вступ з Україною – у статті "Завантаження" в обхід Орбана. Нова ідея ЄС про обхід вето на переговори з Україною.