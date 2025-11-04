Кос объяснила, как Украина продолжит переговоры о вступлении в ЕС без одобрения Орбана

Европейская комиссия хочет получить мандат от Совета ЕС для продолжения переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой на экспертном уровне, без официального открытия переговорных кластеров.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя отчет по расширению ЕС в Европарламенте в Брюсселе 4 ноября, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Еврокомиссия хочет заручиться поддержкой Совета ЕС для продолжения переговоров о вступлении с Украиной на техническом уровне.

"Одним из решений, которое сейчас могло бы позволить открытие первого кластера или всех кластеров для Украины и Молдовы, было бы получение Комиссией мандата от Совета ЕС, чтобы мы могли продолжать работу на экспертном уровне", – заявила Кос.

Она выразила убеждение, что для достижения результата необходимо отказываться от требований единодушной поддержки государствами ЕС "всех 150 шагов в процессе присоединения".

"Мы должны придерживаться единодушия при предоставлении статуса (государства-кандидата. – „ЕП") и завершении процесса – я всегда буду за это бороться", – сказала еврокомиссар.

Она вспомнила свой последний визит в Украину, во время которого сказала украинской власти: "Вам не нужен Орбан для проведения необходимых реформ".

"Надеюсь, что вместе с (датским) председательством мы сможем достичь согласия, чтобы на рабочем уровне мы могли продвигаться, проходя кластер за кластером", – заявила Марта Кос.

"А когда все условия будут выполнены, мы сможем открыть кластеры также официально", – добавила она.

Как сообщала "Европейская правда", на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 23 октября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Евросоюз найти путь, чтобы открыть переговорные кластеры о вступлении Украины и "снять искусственную блокаду".

Тем временем стало известно, что в ЕС готовы запустить новый путь обхода венгерского вето – "фронтлоудинг".

Подробнее о новых планах Брюсселя относительно переговоров о вступлении с Украиной – в статье "Загрузка" в обход Орбана. Новая идея ЕС об обходе вето на переговоры с Украиной.