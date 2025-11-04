Зеленский не поддерживает идею о вступлении Украины в ЕС с частичными правами

Президент Украины Владимир Зеленский не считает лучшим вариантом для Украины идею о вступлении новых членов с ограниченными правами, чтобы ускорить их членство в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в прямом эфире Euronews в рамках публичного саммита по расширению ЕС.

Зеленского спросили, поддержал бы он идею о принятии новых членов ЕС, в частности Украины, с частичным правом голоса на первое время – что могло бы ускорить процесс.

"Нет, как это можно понять? Мы хотели бы, чтобы к Украине было отношение на равных. И если речь о членстве в ЕС – оно должно быть полноправным... Как по мне, очень важно, чтобы это были равноправные страны за одним столом, независимо от размера территории или населения. Важно, чтобы они разделяли общие ценности. По моему мнению, нельзя быть "наполовину членом ЕС", – прокомментировал Владимир Зеленский.

Напомним, в конце октября Politico сообщало, что в ЕС якобы обсуждают новую модель расширения – без полного права голоса для новых членов, что могло бы сделать более сговорчивым венгерского премьера Виктора Орбана в вопросе вступления Украины.

Читайте также о новых планах Брюсселя по переговорам о вступлении с Украиной – в статье "Загрузка" в обход Орбана. Новая идея ЕС по обходу вето на переговоры с Украиной.