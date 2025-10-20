ЗМІ: у ЄС обговорюють нову модель вступу для України і Молдови – без повного права голосу

У ЄС нібито обговорюють нову модель розширення – без повного права голосу для нових членів, що могло б зробити поступливішим угорського прем’єра Віктора Орбана щодо вступу України.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Троє європейських дипломатів та європосадовець повідомили виданню на умовах анонімності, що у ЄС почалися розмови про нову модель вступу. Ідея полягає у тому, щоб нові члени Євросоюзу перший час не мали повного права голосу – до того часу, коли у ЄС відбудеться масштабна реформа функціонування, щоб ускладнити зловживання правом вето.

Це могло б пом’якшити позицію угорського прем’єра Віктора Орбана щодо членства України у ЄС, а також зростаюче розчарування країн-кандидатів на вступ, які перебувають у процесі вже багато років – як, зокрема, Чорногорія.

Наразі пропозиція на дуже початковому етапі та почала неформально обговорюватися між країнами-членами і Єврокомісією, а для її втілення у життя потрібна одностайна згода усіх країн-членів.

Як зазначає Politico, це "одна з останніх спроб" прихильних до розширення країн, "як Австрія та Швеція", зрушити з місця процес розширення Євросоюзу, який блокують Будапешт та ще кілька столиць "з міркувань, що це створить небажану конкуренцію для місцевого ринку чи загрожує їхнім безпековим інтересам".

За даними "Європейської правди", наразі немає ознак консенсусу щодо будь-яких ініціатив, що передбачають відхід від консенсусу в ухваленні рішень щодо розширення ЄС. Politico у цій же статті також акцентує, що ідея відмови від принципу одностайності зустріла спротив не лише Угорщини, яка постійно зловживає правом вето, але й таких країн, як Франція та Нідерланди.

Також варто звернути увагу на те, що вето Орбана має іншу природу – прем'єр Угорщини з політичних причин блокує вступ України у принципі.

Нагадаємо, у вересні Україна та Молдова завершили процес скринінгу свого законодавства на відповідність європейському.

Єврокомісарка з розширення відзначила "рекордні" темпи технічної підготовки України до вступу та переконана, що вето Угорщини на переговори з Україною скоро здолають.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

