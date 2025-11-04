Германия передала Украине две системы Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что недавно Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом украинский президент сказал во время онлайн-выступления на саммите по вопросам расширения ЕС, который транслирует Euronews, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Россия не имеет успеха на фронте, поэтому глава Кремля Владимир Путин начал энергетический террор. В этом контексте украинский президент отметил помощь Европейского Союза Украине, в частности Германии.

"Я хотел бы выразить свою благодарность Германии. Недавно они предоставили нам две системы Patriot, и мы их осваиваем", – сказал украинский лидер.

Заметим, в воскресенье, 2 ноября, Зеленский заявил, что Украина "укрепила компонент" систем Patriot в своей противовоздушной обороне. Тогда он поблагодарил немецкого канцлера Фридриха Мерца за это, однако конкретики относительно поставок не предоставил.

В то же время о том, что Германия передаст Украине две системы Patriot, было известно еще в конце сентября, когда министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал такое решение.