В Молдове возвращаются к проекту, который позволит закрыть "Русский дом" в Кишиневе

Молдова сделала следующий шаг к денонсации соглашения с Россией о культурных центрах, в результате чего в Кишиневе закроется "Русский дом".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На первом заседании нового правительства 5 ноября должны рассмотреть проект о денонсации соглашения с Россией о функционировании культурных центров. Молдова подписала это соглашение с РФ в 1998 году.

Предложение о денонсации соглашения было внесено Минкультом с учетом геополитической ситуации и рисков дезинформации. Также в ведомстве отметили, что сейчас в России нет культурного центра Молдовы.

"Соответственно, нет справедливого механизма продвижения информации о Молдове, что подрывает сбалансированность и первоначальную цель соглашения", – отметили в проекте.

Напомним, о закрытии "Русского дома" в Кишиневе заговорили в феврале 2025 года после очередного инцидента с падением на территории Молдовы российских БПЛА, которыми атаковали украинские порты в Одесской области.

Тогда в МИД Молдовы анонсировали закрытие российского культурного центра в Кишиневе, а министр культуры заявил, что ведомство подготовит проект о денонсации соглашения.