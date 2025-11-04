Качка: Україна має шанси завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на основі поточного поступу у євроінтеграційних реформах вважає, що Київ має шанси завершити переговори про вступ у 2028 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу з послом ЄС Катаріною Матерновою.

Віцепрем’єр відзначив, що у звіті Єврокомісії про євроінтеграційний прогрес України у деяких сферах, як енергетика або цифровізована економіка, Україна отримала дуже високі оцінки, у деяких сферах оцінки скромніші, але "краща динаміка, кращий прогрес".

"І це означає, що ми, відповідно, відповідаємо нашій амбіції завершити переговори у 28-му році. Це означає – ухвалити все потрібне законодавство до кінця 2027 року. Тобто, всі наші горизонти залишаються на місці", – сказав він.

Також віцепрем’єр назвав звіт ЄК про розширення "найкращим за три роки".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має шанси вступити до ЄС раніше 2030 року.

