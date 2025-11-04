Зеленський вважає, що Україна може вступити до ЄС і раніше 2030 року

Президент України Володимир Зеленський бачить шанси для України стати членом ЄС навіть раніше 2030 року – дати, яку часто згадують як реалістичний час вступу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у прямому ефірі Euronews в рамках публічного саміту щодо розширення ЄС.

Президента запитали, як він бачить шанси України вступити у ЄС до 2030 року, та свої шанси стати тим президентом, який "привів Україну до ЄС".

"Я хотів би вірити, що Україна буде у ЄС навіть до того, раніше. Можливо, це звучить трохи як фантастика – але й захист незалежності України від Росії колись звучав як фантастика", – сказав Зеленський.

Щодо другого питання він зауважив, що звісно хотів би бути президентом України, яка вже вступила до ЄС.

"Але, звісно, це не означає, що це для мене пріоритет. Головне – щоб Україна змогла вступити до ЄС. Хто буде президентом на той час – це другорядне", – сказав Володимир Зеленський.

Також Зеленський сказав, що не підтримує ідею про вступ України до ЄС з частковими правами.

Тим часом єврокомісарка з розширення пояснила, як Україна продовжить перемовини про вступ до ЄС без схвалення Угорщини.

