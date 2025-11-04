Качка: Украина имеет шансы завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на основе текущего прогресса в евроинтеграционных реформах считает, что Киев имеет шансы завершить переговоры о вступлении в 2028 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге с послом ЕС Катариной Матерновой.

Вице-премьер отметил, что в отчете Еврокомиссии о евроинтеграционном прогрессе Украины в некоторых сферах, таких как энергетика или цифровизация экономики, Украина получила очень высокие оценки, в некоторых сферах оценки скромнее, но "лучшая динамика, лучший прогресс".

"И это означает, что мы, соответственно, отвечаем нашей амбиции завершить переговоры в 28-м году. Это означает – принять все необходимое законодательство до конца 2027 года. То есть, все наши горизонты остаются на месте", – сказал он.

Также вице-премьер назвал отчет ЕК о расширении "лучшим за три года".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина имеет шансы вступить в ЕС раньше 2030 года.

