Звіт ЄС щодо України: "надмірний тиск" на НАБУ досі триває

Європейська комісія вважає, що тиск на Національне антикорупційне бюро в Україні досі триває.

Про це йдеться у щорічному звіті про розширення, який Єврокомісія складає для всіх держав-кандидатів, пише "Європейська правда" у статті "Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва".

У документі зазначається, що, попри значний прогрес України у боротьбі з корупцією, окремі сили всередині країни продовжують намагатися підірвати цю боротьбу.

Зокрема Єврокомісія вказала на створення парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування корупційних правопорушень на чолі із Сергієм Власенком і Максом Бужанським, підкресливши, що така діяльність не повинна підривати довіру громадськості до антикорупційних інституцій.

"Важливо, щоб парламентський контроль не підривав довіру громадськості до антикорупційних інституцій через необґрунтовані публічні заяви та не виходив за межі обмежень, що випливають з принципу поділу влади", – заявили у звіті.

У звіті також згадується кримінальне переслідування детективів НАБУ з боку Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, яке, на думку ЄС, набуло системного характеру.

Єврокомісія наголосила, що скасування липневих законів не зняло проблеми повністю, і "надмірний тиск на антикорупційні органи залишається предметом занепокоєння".

Водночас Брюссель не визнав дії України "відкатом реформ". У звіті відзначено, що після серйозного занепокоєння з боку міжнародних партнерів незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури була швидко відновлена, що справило позитивне враження на європейських посадовців, за словами співрозмовників "ЄП".

Крім того, Єврокомісія наголосила, що діяльність НАБУ та САП приносить реальні результати, а тому боротьба з корупцією в Україні продовжується не лише формально, а й на практиці.

У звіті Єврокомісії йдеться, що Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ на шляху до вступу до ЄС, незважаючи на війну з Росією.

Також ЄС встановив крайній термін, до якого збереження формату телемарафону "Єдині новини" є можливим.

Окрім цього, звіт про розширення у 2025 році позитивно оцінює прогрес реформ в Україні.

