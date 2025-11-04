Отчет ЕС по Украине: "чрезмерное давление" на НАБУ продолжается

Европейская комиссия считает, что давление на Национальное антикоррупционное бюро в Украине до сих пор продолжается.

Об этом говорится в ежегодном отчете о расширении, который Еврокомиссия составляет для всех государств-кандидатов, пишет "Европейская правда".

В документе отмечается, что, несмотря на значительный прогресс Украины в борьбе с коррупцией, отдельные силы внутри страны продолжают пытаться подорвать эту борьбу.

В частности, Еврокомиссия указала на создание парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования коррупционных правонарушений во главе с Сергеем Власенко и Максом Бужанским, подчеркнув, что такая деятельность не должна подрывать доверие общественности к антикоррупционным институтам.

"Важно, чтобы парламентский контроль не подрывал доверие общественности к антикоррупционным институтам из-за необоснованных публичных заявлений и не выходил за пределы ограничений, вытекающих из принципа разделения властей", – заявили в отчете.

В отчете также упоминается уголовное преследование детективов НАБУ со стороны Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которое, по мнению ЕС, приобрело системный характер.

Еврокомиссия подчеркнула, что отмена июльских законов не сняла проблему полностью, и "чрезмерное давление на антикоррупционные органы остается предметом беспокойства".

В то же время Брюссель не признал действия Украины "откатом реформ". В отчете отмечено, что после серьезной обеспокоенности со стороны международных партнеров независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры была быстро восстановлена, что произвело положительное впечатление на европейских чиновников, по словам собеседников "ЕП".

Кроме того, Еврокомиссия подчеркнула, что деятельность НАБУ и САП приносит реальные результаты, а потому борьба с коррупцией в Украине продолжается не только формально, но и на практике.

В отчете Еврокомиссии говорится, что Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на войну с Россией.

Также ЕС установил крайний срок, до которого сохранение формата телемарафона "Единые новости" является возможным.

Кроме того, отчет о расширении в 2025 году положительно оценивает прогресс реформ в Украине.

