Норвегия выделит $7 млрд на оборонные нужды Украины в 2026 году

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик анонсировал решение о выделении $7 млрд в 2026 году на оборонные нужды Украины.

Об этом Шмыгаль сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Министр обороны Денис Шмыгаль прибыл в Норвегию, где встретился со своим коллегой Туре О. Сандвиком. Во время встречи Сандвик объявил о выделении средств на оборонные нужды Украины в 2026 году.

Шмыгаль поблагодарил Сандвика за приглашение на встречу министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF), в которой Украина впервые примет участие.

По итогам встречи министры подписали меморандум о единых стандартах качества оборонной продукции, произведенной или поставленной в рамках соглашений.

Также они подписали меморандум между украинской и норвежской компаниями о создании совместного оборонного предприятия в Украине.

Министры обсудили приоритетные потребности Вооруженных Сил Украины и усиление противовоздушной обороны.

Недавно Норвегия объявила, что предоставит Украине $150 млн на поддержку энергетики.

Также писали, что Норвегия передаст Сумской области мост, который вскоре будет собран в Николаевской территориальной общине Сумского района, а также медицинское оборудование на сумму 2 млн евро.