Качка "коротко і плідно" поговорив із главою МЗС Угорщини

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у вівторок повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Качки, його розмова із Сійярто була "короткою та плідною".

"Конструктивна дискусія щодо політики в галузі освіти, енергетики та нашої програми дій у ЄС. Вдячний за відвертий обмін думками та продовження діалогу", – додав віцепремʼєр.

Як відомо, угорська влада на чолі з Віктором Орбаном блокують подальший рух України до членства в Європейському Союзі.

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі 23 жовтня президент України Володимир Зеленський вчергове закликав Євросоюз знайти шлях, щоб відкрити переговорні кластери про вступ України та "зняти штучну блокаду".

Тим часом стало відомо, що в ЄС готові запустити новий шлях обходу угорського вето – "фронтлоудинг".

