Качка "коротко и плодотворно" поговорил с главой МИД Венгрии

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во вторник сообщил о телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам Качки, его разговор с Сийярто был "коротким и плодотворным".

"Конструктивная дискуссия о политике в области образования, энергетики и нашей программы действий в ЕС. Благодарен за откровенный обмен мнениями и продолжение диалога", – добавил вицепремьер.

Как известно, венгерские власти во главе с Виктором Орбаном блокируют дальнейшее движение Украины к членству в Европейском Союзе.

На саммите лидеров ЕС в Брюсселе 23 октября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Евросоюз найти путь, чтобы открыть переговорные кластеры о вступлении Украины и "снять искусственную блокаду".

Между тем стало известно, что в ЕС готовы запустить новый путь обхода венгерского вето – "фронтлоудинг".

