У Бельгії колишнього єврокомісара офіційно звинуватили у відмиванні грошей

Колишньому єврокомісару з питань юстиції від Бельгії Дідьє Рейндерсу офіційно оголосили звинувачення у відмиванні грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

За інформацією Le Soir та низки інших бельгійських ЗМІ, слідчий суддя оголосив Рейндерсу звинувачення ще 16 жовтня, але публічно про це не повідомлялось.

Оголошення звинувачень відбулось через десять місяців після перших обшуків у колишнього єврокомісара і свідчить про те, що Генеральна прокуратура Брюсселя та суддя знайшли вагомі докази його потенційної провини.

Нагадаємо, справа щодо Рейндерса стосується сумнівного походження деяких його статків. Стверджується, що він роками відмивав гроші через бельгійську національну лотерею – загалом 200 тисяч євро.

У 2019 році Рейндерс вже перебував під слідством за звинуваченнями в корупції та відмиванні грошей, але стверджував про свою невинуватість, і прокуратура зняла звинувачення.

Під час свого п'ятирічного терміну на посаді єврокомісара він користувався певною формою дипломатичного імунітету.

Дідьє Рейндерс також відомий тим, що двічі намагався балотуватись на посаду Генерального секретаря Ради Європи, і обидва рази – невдало.