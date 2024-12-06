ЗМІ: Поліція Бельгії знайшла тисячі євро під час обшуку у колишнього єврокомісара

Бельгійська поліція знайшла тисячі євро готівкою під час обшуку в резиденції колишнього європейського комісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Рейндерса допитали в рамках розслідування справи про відмивання грошей, а його помешкання обшукали у вівторок, через кілька днів після закінчення терміну його перебування на посаді єврокомісара.

Стверджується, що Рейндерс, який на посаді єврокомісара відповідав за дотримання верховенства права в блоці, роками відмивав гроші через бельгійську національну лотерею. Згідно з повідомленням бельгійської газети Le Soir, сума, знайдена в його будинку, становила менше 10 000 євро.

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У 2019 році Рейндерс вже проходив під слідством за звинуваченнями в корупції та відмиванні грошей, але стверджував про свою невинуватість, і прокуратура зняла звинувачення. Під час свого п'ятирічного терміну на посаді комісара він користувався певною формою дипломатичного імунітету.

Речник Європейської комісії підтвердив, що у комісії знають про розслідування та будуть співпрацювати з бельгійською владою.

"Ми, звичайно, бачили повідомлення в ЗМІ про справу, пов'язану з колишнім комісаром і колишнім міністром Дідьє Рейндерсом. Ми не маємо жодної додаткової інформації з цього приводу", – сказав речник Єврокомісії.

"Якщо бельгійська влада зв'яжеться з нами, ми готові співпрацювати з ними", – сказав він.

Нагадаємо, у понеділок до Європарламенту надійшли запити про позбавлення недоторканності євродепутата від "Альтернативи для Німеччини" Петера Бистроня у справах за звинуваченнями у відмиванні грошей та антиконституційних діях.

А у листопаді стало відомо, що у низці країн Європи пройшло масштабне розслідування злочинної змови з метою ухилення від сплати ПДВ через відмивання грошей і мафіозну діяльність.