В Бельгии бывшего еврокомиссара официально обвинили в отмывании денег

Бывшему еврокомиссару по вопросам юстиции от Бельгии Дидье Рейндерсу официально предъявили обвинение в отмывании денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

По информации Le Soir и ряда других бельгийских СМИ, следственный судья объявил Рейндерсу обвинение еще 16 октября, но публично об этом не сообщалось.

Объявление обвинений произошло через десять месяцев после первых обысков у бывшего еврокомиссара и свидетельствует о том, что Генеральная прокуратура Брюсселя и судья нашли веские доказательства его потенциальной вины.

Напомним, дело в отношении Рейндерса касается сомнительного происхождения некоторых его доходов. Утверждается, что он годами отмывал деньги через бельгийскую национальную лотерею – в общей сложности 200 тысяч евро.

В 2019 году Рейндерс уже находился под следствием по обвинениям в коррупции и отмывании денег, но утверждал о своей невиновности, и прокуратура сняла обвинения.

Во время своего пятилетнего срока на посту еврокомиссара он пользовался определенной формой дипломатического иммунитета.

Дидье Рейндерс также известен тем, что дважды пытался баллотироваться на пост Генерального секретаря Совета Европы, и оба раза – безуспешно.