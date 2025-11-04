У Франції почали розслідування проти TikTok через шкідливий для дітей контент

Французькі прокурори розпочали кримінальне розслідування щодо TikTok за невиконання обов'язків щодо захисту психічного здоров'я дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Кримінальне провадження щодо TikTok у Франції відкрили після парламентського розслідування під керівництвом депутата-соціаліста Артура Делапорта.

"Наша комісія на основі емпіричних спостережень дійшла висновку, що існує алгоритмічна пастка, яка за кілька взаємодій збільшує вплив шкідливого, тривожного та депресивного контенту", – говорив Делапорт.

Це перший випадок, коли захист неповнолітніх у соціальних мережах призвів до кримінального провадження, що свідчить про значне посилення зусиль регуляторних органів щодо захисту дітей в інтернеті.

TikTok регулюється Європейською комісією як "дуже велика онлайн-платформа" відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги.

Розслідування Єврокомісії раніше попередньо дійшло висновку про те, що TikTok не дотримується вимог оновленого законодавства ЄС.

Французький уряд раніше звернувся до національного регулятора Arcom зі скаргою на тренд у TikTok, який пропагує небезпечне перебування на сонці.