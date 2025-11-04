Во Франции начали расследование против TikTok из-за вредного для детей контента

Французские прокуроры начали уголовное расследование в отношении TikTok за невыполнение обязанностей по защите психического здоровья детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Уголовное производство в отношении TikTok во Франции открыли после парламентского расследования под руководством депутата-социалиста Артура Делапорта.

"Наша комиссия на основе эмпирических наблюдений пришла к выводу, что существует алгоритмическая ловушка, которая за несколько взаимодействий увеличивает влияние вредного, тревожного и депрессивного контента", – говорил Делапорт.

Это первый случай, когда защита несовершеннолетних в социальных сетях привела к уголовному производству, что свидетельствует о значительном усилении усилий регулирующих органов по защите детей в интернете.

TikTok регулируется Европейской комиссией как "очень большая онлайн-платформа" в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах.

Расследование Еврокомиссии ранее предварительно пришло к выводу о том, что TikTok не соблюдает требования обновленного законодательства ЕС.

Французское правительство ранее обратилось к национальному регулятору Arcom с жалобой на тренд в TikTok, который пропагандирует опасное пребывание на солнце.